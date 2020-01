For fullstendig informasjon om Matchs behandling av dine personopplysninger – se Brukervilkår og Integritetspolicy Det kan forekomme at opplysninger, kommentarer eller innhold (bilder eller videoklipp) som et Medlem frivillig velger å publisere, vil avsløre etnisk opprinnelse, nasjonalitet, religion og/eller seksuell legning. Match vil behandle slike sensitive personopplysninger kun til de formål som angis i Integritetspolicyen, herunder til bruk for publisering på nettstedene no.match.com, matchaffinity.no samt andre nettsteder som innehas av selskaper som til enhver tid direkte eller indirekte er eiet av Meetic SAS (et franskregistrert selskap med adresse 6, rue Auber, 75009 Paris) både innenfor og utenfor EU (”Meetic Group”) og/eller av Matchs samarbeidspartnere. Match kan komme til å utlevere slike sensitive personopplysninger til selskaper innen Meetic Group og til tjenesteleverandører innenfor og utenfor EU kun til bruk for de formålene som angis i Integritetspolicyen.Du har anledning til å få informasjon om de personopplysninger om deg som behandles av Match, og kreve at feilaktige opplysninger endres eller tas bort. På siden ”Konto og abonnement” kan du si opp ditt medlemskap og på den måten slette din profil. Der kan du også gjøre valg for mottak av tilbud fra Meetic Group og samarbeidspartnere.